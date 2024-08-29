中國互聯網路訊息中心（CNNIC）29日發布第54次《中國互聯網路發展狀況統計報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，截至今年6月，大陸網友規模近11億人（10.9967億人），較去年12月增長742萬人，網路普及率達78％。

據大陸央視新聞消息，《報告》顯示，上半年域名、IP地址等互聯網基礎資源不斷豐富，為互聯網行業運行和蓬勃發展提供堅實支撐。截至5月，IPv6活躍用戶數達7.94億，移動網路IPv6流量占比達64.56％，主要商業網站及移動互聯網應用IPv6支持率達到90％。

隨著數位適老化服務的完善和網路應用的加速普及，數據顯示，大陸新增網友742萬人，以10至19歲青少年和「銀髮族」為主。其中，青少年占新增網友的49％，50至59歲、60歲以上群體分別占新增網民的15.2％和20.8％。短影音成為新增網友「觸網」重要應用。

《報告》顯示，上半年以舊換新消費、在線服務消費成為消費亮點。數據顯示，最近半年參與「以舊換新」消費活動的網民中，68.8％的用戶選擇線上參與。其中手機數位、洗衣機等傳統大家電「以舊換新」消費比例最高，分別占相關消費用戶的28.8％和23.7％。

隨著在線服務場景的日益豐富，越來越多的用戶透過在線方式享受生活服務便利。截至6月，在網上購買過外賣、到店餐飲、電影及休閒娛樂等在線服務的用戶，分別占網民的50.3％、20.7％和17.3％。

《報告》顯示，上半年隨著支付便利性系列舉措的深入實施，移動支付便利化程度不斷提升。截至6月，大陸60歲以上網民網路支付的使用率已達75.4％；上半年，超500萬入境人員使用移動支付，年增4倍；交易9000多萬筆，金額人民幣140多億元，均年增7倍。

《報告》也顯示，上半年隨著用戶對優質內容需求的不斷增長和行業環境的不斷優化，網路影音行業呈現蓬勃發展勢頭。截至6月，微短劇用戶占網民整體的52.4％，短影音用戶占網民整體的95.5％，長影音用戶則占網民整體的65.2％。