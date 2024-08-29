極端氣候常面臨缺水，農業往往首當其衝，桃園市水務局與內政部國土署首創「放流水」當灌溉用水，種出的「碳吉米（台語諧音：賺錢）」省肥又減廢，獲企業日月光投控認同，不但一期稻作全數認購，更比公糧收購價再多5元、達到每公斤31元，實質支持友善生態的永續米，未來也將與市政府朝簽訂再生水使用意向書，為打造水資源韌性盡心力。

桃園市水務局與內政部國土署首創「放流水」當灌溉用水，種出的「碳吉米（台語諧音：賺錢）」，省水、省電、省肥、減碳、減廢，達到「三省二減」。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

水務局表示，2019年起運用AIoT監測各項放流水再利用於灌溉的重要參數，檢測結果放流水符合灌溉水質基準建議規範中的18項標準，且種植出的稻米「碳吉米」也符合食藥署規範的「食品中汙染物質及毒素衛生標準」。

桃園市水務局與內政部國土署首創「放流水」當灌溉用水，種出的「碳吉米（台語諧音：賺錢）」，省水、省電、省肥、減碳、減廢，達到「三省二減」。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市水務局與內政部國土署首創「放流水」當灌溉用水，種出的「碳吉米（台語諧音：賺錢）」，省水、省電、省肥、減碳、減廢，達到「三省二減」。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

過程中也發現放流水中的氨氮成分可直接當稻作有機肥，彈性調整氨氮處理及放流法規，依據未來全國規畫處理每日總汙水量約400萬CMD，該放流水量約可灌溉4萬公頃水稻田，則每年可節省下約35040萬度電、減少8000噸氮肥、23萬9128噸碳排與2萬1900噸的汙泥，達成「省水、省電、省肥、減碳、減廢」三省二減效益。

水務局指出，目前仍有少數部會朝生活汙水提煉出氮肥及磷肥再轉成化肥再用，但該項技術仍要投入大量電力，造成大量碳排，長期使用化學肥料也會破壞環境，例如土壤酸化或鹽化。桃園透過直接使用放流水，放流水中有少量氨氮跟磷，就可直接供作物生長，幫助穩定供水提升國家糧食安全，透過智慧的監控也保障水質安全，最重要的是可以減少大量碳足跡跟水足跡。

未來桃園市水務局持續推廣放流水用於農灌，藉由AI大數據調控給水輪灌方式，蒐集植物積溫及葉色辨識，模擬作物生長，將監測資料及經驗提供農民，讓青農立即上手，減少學習成本，降低巡田所產生的熱危害風險，同時也增加青農照顧陪伴家人的時間，將符合食品安全的農產品推廣到全國各地使用。桃市府也歡迎各大企業踴躍支持認購，讓企業及地球永續發展。