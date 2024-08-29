面板雙虎友達和群創，近期不約而同賣廠求現，本月15日群創把南科廠房以171.4億元賣給台積電，26日友達也宣布出售南科三座廠房，以及把子公司友達晶材位於台中市后里區的設施都賣給美光。財信傳媒董事長謝金河在臉書撰文指出，過去賣土地、賣廠房向來都是被時代淘汰的傳統產業，這次輪到面板產業，已故奇美電子創辦人許文龍則完美退場，奇美與群創合併後，他早在2019年，就出清30.93萬張群創股票。

回顧這20年來面板產業的浮沉，謝金河提到，最早是奇美電子創辦人許文龍告訴大家，面板是他此生僅見百年以來最好的產業，但是到了2009年，他就把奇美電子併給鴻海集團旗下群創，2010年的3月18日是合併日，到2019年，許文龍賣出30.93萬張群創光電股票，從此告別面板產業。

謝金河說，面板產業最風光的時候，友達股價上漲至79.5元、群創光電到178元，都很有兆元企業的架勢，沒想到，大陸以國家補貼扶持京東方和華新光電，台灣及南韓大尺寸面板產業全被打趴，南韓三星及LGD最後只保留OLED，台灣的面板雙雄也只能轉向利基市場發展。

謝金河續指，這次群創光電把工廠賣給台積電，看起來是要擴建CoWos，而友達光電賣廠給美光，看起來是要做晶圓前端製程，也有一說是做HBM(高頻寬記憶體)，他文末感嘆地說「時代的浪潮，產業的優勝劣敗，面板產業的20年道盡一切」。