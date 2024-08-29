林采緹過去cosplay《航海王》角色蛇姬，神複製的火辣魔鬼身材，讓她一夕間爆紅，火速累積一票死忠粉絲。雖然已經身為人母，尺度仍不受侷限，照樣大方分享辣照放送福利。近來她飛往峇里島旅遊，PO出一系列養眼比基尼寫真，讓粉絲集體暴動。

林采緹前往峇里島旅行，預計待上23天慢活體驗當地風俗民情，唯一美中不足的是得遠端工作，雖然略為失望表示：「大概像是短暫換個地方生活」，不過仍期待有意想不到的收穫；接著附上坐在villa泳池畔的火辣比基尼照，只見渾圓傲人上圍呼之欲出，傲人S曲線更是一覽無遺，加上若隱若現的神祕三角洲，引人無限遐想。

林采緹曬出辣照，渾圓傲人上圍呼之欲出。（圖／sunnylin_520 Instagram）

林采緹這系列養眼照片，不到半天就吸引破萬人按讚朝聖，網友見狀紛紛留言：「真人版蛇姬，看到全身僵硬」、「采緹女神，我覺得妳有件事不行，什麼不行？美到不行」、「太頂了，像20幾歲的少女」、「太性感了，我快要流鼻血啦」、「辣妹車頭燈好堅挺」、「仙女這魅力無法擋，非常美」、「身材真不是蓋的」。

林采緹目前經營情趣用品有成，還和小2歲男友陳泓均共同投資海南雞飯、乳鐵蛋白，兩人穩定交往3年。兩人日前一同出席記者會當場被催婚，林采緹表示相較過去的小女人心態，不僅不再有戀愛腦狀態，而且變得比較理性，對於兩人於事業上再次合作，林采緹忍不住感嘆：「情侶真的不要一起工作，我比較公私不分明，我沒有辦法在共識的時候對另一半板著一張臉，這時候就會吵架，沒辦法立刻切換」。