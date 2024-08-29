高雄市三民區昨（28）日傳出一名方姓女子陳屍旅館房內浴缸，原本警方初步勘驗發現方女身上無外傷，現場也無打鬥痕跡，因此排除外力介入，不過警方在現場蒐證時發現，方女身體呈現趴姿倒在浴缸內，狀態詭異，且現場包括浴室及房內地板都有血跡，且被擦拭過，因此案情大翻盤，經調閱監視器發現方女男友顏男早上9時許匆匆離開旅館，因此懷疑顏男涉有重嫌，今（29）日凌晨在新竹市拘提他到案。

高雄市三民區一間旅館28日中午傳出女子死亡在旅館房間的浴缸，原本因方女身上無外傷、現場無打鬥痕跡，所以初步排除外力介入，研判死因為心肌梗塞。不過警方後面在現場蒐證時，發現浴室內的地板及房內的地板都有被擦拭過的血跡，且方女死狀詭異，呈現趴姿沉在浴缸水裡，因此警方懷疑案情不單純。

果然在調閱監視器時，發現方女並非一個人入住，而同住的男友顏男在當天早上9時許獨自一人匆匆離開旅館房間，行跡相當詭異。

顏男在騎車離開旅館後，先是前往高雄湖內，再前往台南高鐵站搭乘列車北上，警方經漏夜追查，29日凌晨在新竹市一間旅館內逮捕顏男，不過顏男說詞反覆，且強調自己在離開旅館時方女還好好的，因此案情陷入膠著。

不過警方仍將顏男列為重度嫌疑人，至於方女死因還待解剖確認，也將進一步偵訊顏男，釐清真相。

★未經判決確定，應推定為無罪。