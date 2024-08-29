近來民眾瘋出國，國旅持續低迷，觀光署昨公布上半年最新統計，旅館平均房價2885元，比去年同期減少71元，但住房率也比去年同期衰退，其中花蓮最慘，受403地震影響，今年4至6月住房率只有1至2成。為振興花蓮觀光，國人9月至11月底前往花蓮自由行，每房每晚最多折抵1000元，每月皆可享一次優惠。

觀光署表示，今年上半年客房住用率中，旅館業占47.3％、民宿22.69％，比去年同期旅館業50.2％、民宿26.53％，分別減少2.9個百分點及3.84個百分點，推測是受國境開放、匯差等因素影響。

403大地震重創花蓮觀光，觀光署表示，今年4至6月花蓮旅館業住房率只剩下1至2成，相較去年同期4至6成明顯衰退，主要就是受地震、颱風及旅客信心不足等原因影響。

住房價格部分，國旅房價稍微下降，上半年旅館業平均房價為2885元，較去年同期2956元，減少71元；民宿平均房價為2488元，較去年同期2533元，減少45元。

觀光署推出振興花蓮方案，9月1日至11月30日止，國人前往花蓮自由行，每月均可使用一次優惠折抵，每房每晚最多折抵1000元。