一、假投資詐騙

(一) 手法分析：不肖人士首先會透過網路社群平臺或交友軟體主動接觸被害人，並假借投資股票、虛擬貨幣或期貨等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，初期會先讓被害人小額獲利，誘使民眾投入更多資金，或引誘其加入虛假的投資網站或下載相關投資軟體，後續再以未繳納手續費、保證金或IP異常等理由拒絕出金，當民眾發現帳號遭凍結或投資網站關閉時才發現遭詐。

(二) 預防策略：高獲利常伴隨著高風險，當發現標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」或「低風險高報酬」之投資廣告，便極有可能係假投資詐騙，民眾應選擇清楚、合理之投資標的，不可輕信來源不明之投資管道或網路連結，若遇到加「LINE」進行投資，或被陌生人邀請加入「飆股群組」時，更須提高警覺，如有任何疑慮，應善用165反詐騙專線，即時諮詢，守護自身財產安全。

假網路購物詐騙宣導 (圖/台北市政府警察局提供)

二、假網路購物詐騙

(一) 手法分析：現代資通科技愈加發達，民眾之購物習慣也隨之改變，以線上通路購物之頻率亦逐漸上升，不肖人士便利用網路或手機簡訊等管道投放虛假的購物廣告，以限時限量之銷售方式，刺激民眾快速下單購買，或以明顯低於市場行情之價格吸引民眾消費，待被害人匯款後卻遲遲不出貨，並失去聯繫；或以劣質商品濫竽充數，待被害人取貨後才驚覺遭詐。

(二) 預防策略：

1、 網路購物時應慎選有信用保障之商家，或選擇具第三方支付之網購平臺，以保障自身權益並減少消費糾紛。

2、 應避免透過通訊軟體與賣家私下聯繫交易，以免求助無門，選擇具有優良信用的網購平臺，才能有效保障消費權益。

3、 加強查核網路商家之真實性，例如：查詢公司名稱、地址等基本資料，或撥打165反詐騙諮詢專線求證。

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