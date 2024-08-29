台北市前市長柯文哲任內給予京華城土地840％容積率遭疑圖利，台北市議員簡舒培、律師陳又新今赴監察院提出聲訴，要求監察院彈劾柯。簡舒培表示，監察院先前已針對此案提出糾正，然經台北市議會專案調查小組調查，證實京華城案是柯親自交辦，送都委會研議，容積獎勵辦法也是柯親自蓋章決行，痛批柯簡直是威京集團主席沈慶京的阿拉丁神燈。

簡舒培說，京華城2017年改建時，曾向市府爭取再次適用「允建樓地板面積保障」未獲同意，隨發起的行政訴訟也在2020年被高等行政法院駁回。雖然法院證明「允建樓地板面積」為一次性的保障，但京華城2020年仍向北市長辦公室陳情，柯文哲同年4月15日親自蓋章核准。

簡舒培表示，都發局同年10月召開增列容積獎勵項目的專家學者獎勵辦法，但會中多位委員都指出「不宜引用」，都發局辦理京華城細部計畫公展，專簽呈給柯文哲後，仍不顧專家學者的意見，親自蓋章，讓京華城容積衝到史上最高的840％。

簡舒培指出，沈慶京透過應曉薇陳情，橫跨三任市長，為何獨獨柯文哲第二任同意？關鍵不是沈慶京或應曉薇，而是柯文哲為何改變，柯在議會質詢時就稱京華城容積就是392％，第二任卻改變接受沈慶京和應曉薇要求，送進都委會討論，還改變容積，到底是誰讓柯文哲改變？

簡舒培說，當時台北市還有另一副市長黃珊珊，京華城也有把陳情書給黃，黃扮演什麼角色？黃有21年經驗議員，也是有經驗副市長，對於柯要違法違規給京華城容積時，有無出面阻擋，或樂觀其成，而黃至今也未具體回應京華城有無跟其陳情，因此檢調若要調查，她也認為黃珊珊不能放，黃是重要關係人。

至於有無其他公務人員涉案？簡舒培表示，台北市都委會和都發局所有行政官員在此案委屈的不得了，因為京華城根本不是都更區域，無法準用都更條例，然後此案自創三容積獎勵就是違法違規，才會讓柯親簽決定，不曉得有無過去或現在的行政官員穿針引線，若有的話，她認為，檢察官應將其羈押；若無此人，呼籲沈慶京別再含血噴人，自己做的事自己承擔。

另外，若監院彈劾是否追究柯8年來的薪水和退休俸？簡舒培說，彈劾通過還要經過公懲會決議，處分才會出來，但光彈劾這件事就讓大家知道柯文哲在其任內用市長職權違法違規給京華城容積獎勵，這是違法違規，為監察院不認可，但她認為公務人員選上市長，8年竟然違法違規給財團這麼大的容積，現在還可以領退休俸，對台灣人民情何以堪。