美國佛州大學急診科醫師加利（Dr Sam Ghali）警告，千萬不要吃生的或未煮熟的豬肉，否則容易感染寄生蟲引發的疾病「囊蟲病」（cysticercosis）。他也曬出驚人照片，病患在接受CT掃描後，發現體內有寄生蟲死後留下的鈣化囊腫，看似如「米粒」佈滿了雙腳。

《每日郵報》和《紐約郵報》報導，醫師加利26日曬出一張病患的CT掃描照，並在社群平台X說，「這是我看過最瘋狂的CT掃描之一。」只見照布滿米粒般大小的雙腳，非常驚人。

加利解釋，囊蟲病是「豬肉絛蟲」引起，蟲卵藏身在未煮熟的豬肉裡，被人類吃下肚之後，在腸胃道孵化成幼蟲，穿透腸壁、進入血液、擴散全身。值得注意的是，囊蟲病也可能因為糞口傳染染疫，主要是發生在受感染的人在上廁所後沒有確實的洗手，或蟲卵透過人體糞便排出後汙染水源導致。

此外，人們若不幸感染，絛蟲的幼蟲若進入人體的肌肉或大腦等組織，它們將被身體的免疫系統殺死，之後形成硬化的囊腫，在皮膚下可以摸到宛如腫塊的凸起物，在醫學掃描中會呈現出如白色橢圓形的「米粒」。雖然患者會感覺到身體不適，但通常是無害的，因為幼蟲在腸道外無法存活。

Here’s one of the craziest CT scans I’ve ever seen



What’s the diagnosis? pic.twitter.com/DSJmPfCy9L — Sam Ghali, M.D. (@EM_RESUS) August 25, 2024

醫師加利提醒，囊蟲病復原後，患者通常能夠正常生活，但不幸的是，仍有一些病例可能致命，根據估計，全球每年約有5000萬人感染，其中約5萬人死亡。他強調，「盡你所能保持清潔，時常洗手，並千萬別吃生的或未煮熟的豬肉。」