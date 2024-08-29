藝人許維恩2021年嫁給男星王家梁，婚後生下寶貝女兒「忒忒」，產後身材恢復十分快速的她，先前才分享自己全裸站在落地窗前的辣照，如今她在社群曬出洗完頭髮後的自拍，但背後鏡子卻意外反射出她光溜溜的身影；對此，老公王家梁見狀也在留言區回應了。

許維恩昨（28）日在IG上PO出自己洗完頭髮後的自拍，文中她表示，很喜歡洗完頭髮後的造型，直呼「短髮不錯看」。可見許維恩坐在更衣間內的化妝台上自拍，頭髮雖然凌亂，但卻顯得十分有型，且前兩張照片中她白皙的肩頸線條，相當吸睛。不過值得注意的是，最後一張照片後方鏡子中反射出的畫面超害羞，許維恩竟是全裸，讓她凹凸有致的身材及美背一覽無遺，而文中她也調皮地說：「我又放肆了」。

許維恩昨（28）日在IG上PO出自己洗完頭髮後的自拍。（圖／翻攝自許維恩IG）

不過最後一張照片背後鏡面反射出超害羞畫面（紅圈處）。（圖／翻攝自許維恩IG）

照片曝光後，網友紛紛直呼「小心後面！！！」、「屁股被看到了」、「鏡子好害羞」、「有點靚，有點帥」、「好看又年輕俏麗」。不過老公王家梁看了在留言區說：「火大了我！」，逗趣互動笑翻不少人。

照片曝光後竟還釣出老公王家梁回應。（圖／翻攝自許維恩IG）

其實許維恩在生產完後開始接觸簡單的運動，當時老公王家梁也為她設計了「無負重」的運動菜單，像是簡單的腹部核心訓練、手部運動、深蹲等，且進行的過程中要求慢慢來，若感到不適就會休息，也因此身材迅速恢復。