行政院日前核定潛艦國造計畫，將投入2840億元的預算，籌建量產7艘潛艦，但由於首艦「海鯤號」尚未完成海試，因此受到外界質疑。資深軍事專家施孝瑋點出，潛艇建造完成後就沒有可再大改的空間，澳洲先前就發生過類似的例子，萬一在預算投入後，海鯤號被發現性能有問題該怎麼辦？

施孝瑋昨（28）日在廣播節目《世界一把抓》表示，目前海鯤號尚未完成海試，沒有人知道它的性能有沒有問題，而潛艇的情況是，一旦有設計錯誤、不良，一切就沒救了，這正是最麻煩之處。因此他坦言，潛艦真的必須在一切測試都完成、確定性能有達標，再撥預算興建。

施孝瑋接著說，澳洲就出現過自製的柯林斯級（Classe Collins）潛艦因設計不良、在造出來後發現有問題，最後沒辦法改進的例子。他解釋，驅逐艦等水面艦艇，可以拆除部分原有設備，改換上新式裝備，或是更改船體構造的方式改裝，但潛艦在建造完成、封殼後，就沒有可再大幅修改的空間了，這就是為什麼海鯤號的測試如此重要的原因。

「你告訴我怎麼辦？」施孝瑋直言，自己認同潛艦國造，因為在外國不賣、自身又有需求的情況下，就只能自行建造武器，以解燃眉之急，但在潛艦還沒測試完成的情況下，就投入大筆預算建造，萬一之後測試時發現有問題、不符合己方性能需求，到時該怎麼辦？