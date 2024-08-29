桃園市前市長鄭文燦涉《貪污治罪條例》，27日遭桃園地檢署起訴，桃園地院漏夜開羈押庭，28日凌晨1時30分裁定2800萬元交保，家屬76分鐘籌出現鈔。對此，國民黨前立委鄭麗文表示，此案時隔多年但檢調卻很有信心逕自搜索，並在鄭文燦住處暗櫃搜索到600萬元現金，「這是微妙的地方」，但不知道是否有證據證明錢有問題，否則找到現金恐怕也無法定罪；她也笑說，國民黨剛把黨部搬到「大掌櫃」劉泰英辦公室時，也曾翻箱倒櫃想找暗櫃、夾層的現金和黃金，結果一無所獲，真的是窮瘋了。

鄭麗文昨在政論節目《庶民大頭家》表示，桃園地院真的很維護鄭文燦，而檢察官鍥而不捨，在法官不給搜索權的情況下逕自搜索，搜出600萬元現金，但她好奇，為甚麼時隔這麼多年，檢調仍有百分百信心，認為去搜索鄭文燦的住處就可以蒐出東西來，因照理說他應該會把可疑的東西清乾淨；她認為，這裡面有很多「微妙、奧妙的東西」。

鄭麗文認為，鄭文燦不管怎麼解釋家中600萬元現金的來源，都不會有人相信，除非自爆是其他案件拿到的贓款，但他不可能會承認，目前也不知道檢調有沒有證據能證明這筆錢有問題，否則只是現金又能怎麼樣呢？她說，如今檢察官起訴、鄭文燦交保，接下來就是各比神通，檢察官搜到現金、求處重刑，不代表最後能定鄭文燦的罪，還要繼續看下去。

而對於鄭文燦將600多萬元現金藏在暗櫃裡，鄭麗文也分享，國民黨現在的中央黨部八德路大樓，原本是劉泰英的辦公室，剛搬過去是李登輝剛離開國民黨不久時，當時黨高層開玩笑說，劉的辦公室有奇門遁甲，所以裝潢格局很奇怪，也在猜其辦公室是不是有夾層，藏了很多黃金、現金。

鄭麗文說，當時聽到這個故事，她就直呼國民黨都沒錢了，趕快去把暗櫃跟夾層找出來，「他們就說怎麼會沒有翻！翻箱倒櫃都翻了，結果通通都被搬空了，什麼都沒有剩，國民黨真的窮瘋了」。