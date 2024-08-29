豆漿是許多人早餐的必備飲品。對此，中山醫院婦產科主治醫師郭安妮分享無糖豆漿的4大好處，包括豐富蛋白質、適量好脂肪、低卡低碳水，以及有助於防癌。她並提到，尤其是更年期女性更適合飲用豆漿，能有效緩解更年期不適。

醫師郭安妮在《健康好生活》節目中表示，無糖豆漿蛋白質含量約占總熱量的40％，而黃豆屬於完全蛋白質，能滿足人體9種必需胺基酸，因此是很好的蛋白質來源，非常適合增肌減脂族群。

郭安妮接著表示，豆漿的脂肪約占總熱量的40％，其中又以不飽和脂肪的植物性脂肪為主，不含膽固醇，若有高血脂、心血管疾病疑慮族群，可以安心攝取。

再者，無糖豆漿低卡低碳水，郭安妮說，喝250毫升的豆漿熱量不到100大卡，是減重、減脂的好幫手，且黃豆本身的膳食纖維也有助於腸胃保健。

還有，豆漿對於防癌也有正面影響，郭安妮提到，根據2023年一篇統合分析研究顯示，增加大豆異黃酮的攝取量，可能有助於降低罹患乳癌的風險。

除了上述好處外，郭安妮指出，豆漿尤其適合更年期女性飲用，能紓緩更年期帶來的不適。根據2001年的一項前瞻性研究，追蹤1106位日本婦女、長達6年的時間後，研究人員發現，攝取大豆異黃酮較多的婦女，可以降低熱潮紅風險高達58％。

另外，郭安妮還提及，依據2022年一項隨機對照試驗，給予84位婦女每天半杯豆漿、持續12周，結果發現，攝取豆漿的組別，嚴重熱潮紅的比例顯著下降了88％。由此可知，更年期女性不妨可把豆漿納入日常飲食當中。