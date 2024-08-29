外交部28日公布「民眾對政府上任一百天外交工作滿意度」民意調查情形。民調結果顯示，8成以上民眾認同賴清德總統領導下台灣未來對外關係更佳，並且支持外交部長林佳龍提出的「總合外交」策略，其中林佳龍提出的「價值外交」、「經貿外交」、「同盟外交」分別受到82％、89％與84％的支持度。

外交部指出，根據這次民調結果，在賴清德領導下，83％的受訪者認同「台灣未來對外關係會變更好」；近6成民眾滿意賴清德上任至今3個月來處理對外關係、重要人事安排與政策的表現。

外交部續指，民調結果同時顯示，超過8成民眾支持林佳龍提出、外交部正在推動的「總合外交」策略，並對其中三大主軸都表達高度認同，包括「價值外交」支持度82％，「經貿外交」支持度89％，「同盟外交」則有84％的支持。

外交部進一步說明，民眾對於林佳龍推動的「數位新南向」、「榮邦計畫」及「支持台灣積極參與或創立國際組織」等計畫的支持度也都超過75％，其中國際參與的支持度最高，獲得超過9成的支持（92％）、其次依序為「數位新南向」（86.4％）及「榮邦計畫」（75％）。

外交部表示，針對行政院成立的「經濟外交工作小組」，整合各部會外交工作，讓「部部都是外交部」，則有78％的受訪者表示支持；而支持「人人都是外交官」這項全民外交理念的受訪者比例更高，達到87％。

外交部另外說明，為瞭解外交部對於便民及服務民眾的工作成效，這次也針對外交部護照及領務服務的滿意度進行調查，結果顯示近9成民眾滿意台灣護照便利性與實用性（89.7％）；77％的受訪者則對於外交部領事事務局辦理護照或簽證業務的服務表示滿意。此外，接近85％的民眾認同護照免簽國數量代表「國際社會對台灣民主政治與經濟實力的認同，同時也是政府外交策略的成功」。

這次民意調查是外交部委託「趨勢民意調查研究公司」於8月16日至20日期間，透過市話及手機訪問的方式，以分層比例隨機抽樣進行，完訪1596份有效樣本。受訪者涵蓋22縣市（包含離島地區）年滿20歲、不同教育程度的民眾。在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負2.45％之內。