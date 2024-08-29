泰國貿易經濟辦事處文那隆代表(Mr.Narong Boonsatheanwong)，特別促成我國獄政史上首次的泰國考察，由矯正署副署長林憲銘率兩所監所首長於今年8月20至23日(共4日)飛往該國，交流實務經驗及分享教化成果。

泰國貿易經濟辦事處文那隆代表(Mr.Narong Boonsatheanwong)有感本署落實司法人權保障，積極推動專業處遇協助收容人復歸社會，並對外籍收容人不僅採取適性生活處遇，更提供完善醫療照護與必要的生活補助，泰籍收容人在台灣監所均能獲得妥適對待。

因而特別促成我國獄政史上首次的泰國考察，由矯正署副署長林憲銘率兩所監所首長於今年8月20至23日(共4日)飛往該國，交流實務經驗及分享教化成果。

期間我方分享國內自2020年監獄行刑法及羈押法修正後，開啟監所改革濫觴，翻轉隔離應報思維，邁向矯治復歸，此均在行政院與法務部支持下，陸續完成幾項重大突破，如少年輔育院改制矯正學校，保障學生受教權；開放低風險收容人至監外作業，適應未來在職生活；數位化監控設備，提升安全維護；強化高齡與身障者人性化管理與照護；提早輔導收容人訂立出監更生計畫，以貫穿式、柔性司法保護，銜接完善社會安全網。

此外，泰方也熱情安排參訪佛統府中央監獄（Nakhon Pathom Central Prison）及呵叻府考普里克農工懲教機構（Khao Prik Agricultural Industrial Institution），分享毒品犯處遇計畫（TO BE NUMBER ONE），以及醫療衛生促進計畫（Good Health Good Heart Royal Project），充分討論各項矯正處遇方案與獄政管理實務，我方尤對其能以極少的戒護人力維繫動輒逾4,000人的監獄運作模式甚感佩服，其餘如各類技能訓練、更生轉銜等措施，均有值得借鏡之處。

最後，林憲銘特別向泰方表達誠摯感謝，致贈由具臺灣特色的矯正機關作業成品，允諾未來也將邀請泰國矯正機關首長來臺參訪，以增進兩國司法公務情誼後，圓滿結束交流。