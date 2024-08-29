美國國家安全顧問蘇利文27日至28日與中共外交部長王毅會面，會後白宮發布新聞稿指出，蘇利文於會中向王毅強調維持台海和平及穩定的重要性。外交部對美國再度表達對維持台海和平穩定堅定立場表達肯定與歡迎，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中國持續恫嚇及打壓台灣，才是破壞區域和平穩定的最大風險來源。

蘇利文（Jake Sullivan）於27日至28日在中國北京會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅。

外交部指出，根據會後白宮新聞稿，蘇利文於會中向王毅強調維持台海和平及穩定的重要性。另針對中國支持俄羅斯軍工業基礎，影響歐洲與跨大西洋安全，以及中方在南海破壞穩定的行徑，特別表達關切，並重申美國捍衛印太地區盟友的承諾。

對於美方高層再次藉由與中方互動的場合，表達美國對維持台海和平與穩定的堅定立場，外交部表示肯定與歡迎。

外交部另外提到，該部也注及中方就本次會晤發布的新聞稿中，再度針對台灣發表種種背離現實的謬論。外交部除予以嚴厲譴責，並再次重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中國持續恫嚇及打壓台灣，以及赤裸裸的軍事擴張野心，才是破壞區域和平穩定的最大風險來源。

外交部批評，而中國與俄羅斯合流，成為俄國侵略烏克蘭的關鍵支持者，危害跨大西洋安全，更反映中國的野心已超過台灣、跨越區域，成為全球的重大威脅。種種惡行已引起國際民主社群的高度關切。

外交部強調，台灣做為國際社會負責任的成員，將持續強化自我防衛能力，並與美國等理念相近夥伴共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。