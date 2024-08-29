外交部長林佳龍昨會見「台瑞典國會議員協會（STPA）」訪團，感謝瑞典國會對台灣跨黨派的支持，並向瑞典總理克里斯特森對台海和平穩定的關切致謝，期盼本次來訪的議員能呼籲瑞典政府促進台灣與歐盟的經濟合作。他也提到中共多次扭曲聯大2758號決議，期待「台瑞國會議員協會」能持續關注相關議題，為台灣在國際社會中發聲。

林佳龍表示，「台瑞國會議員協會」成立於 1997 年，在瑞典國會類似組織中規模最大，本次訪團由瑞典國會雙邊民主推動合作理事會委員芙娜薇擔任團長，團員包括外交委員會成員韋納霍爾及國防委員會成員哈格斯坦，3位議員分別來自不同政黨，並都是首次到訪台灣，展現瑞典國會對台灣的堅定支持。

林佳龍提到，瑞典總理克里斯特森在 2022 年上任後，多次公開強調「中國對台灣的軍事威脅不可接受」，並與英國發表聯合聲明，呼籲台海和平穩定的重要性，他對此表達感謝。

林佳龍也說，台灣與瑞典面臨相似的安全挑戰，特別是在烏俄戰爭後，全球地緣政治格局出現重大變化，使瑞典決定加入北大西洋公約組織（NATO），而台灣同樣受到中國威脅，尤其中國常以貿易、觀光武器化的方式施壓台灣與歐洲各國，台瑞兩國可在民主發展、國家安全、數位安全等領域交流合作。

林佳龍進一步強調，中國多次在國際場合扭曲「聯大第 2758 號決議」的內涵，該決議並未涉及台灣的主權地位，不僅不是「一中原則」、更不代表國際社會對「一中原則」的共識。因此，他期待「台瑞國會議員協會」能持續關注相關議題，為台灣在國際社會中發聲、支持台灣參與國際組織。

林佳龍指出，瑞典與歐盟一直是台灣重要的經貿夥伴，目前雙邊經貿諮商會談已邁入第 40 年，他期盼來訪的三位議員能呼籲瑞典政府促進台灣與歐盟之間的經濟合作，簽訂「經濟夥伴協定」，以進一步制度化雙邊經貿關係，使雙方人民都能從貿易中受惠。

最後，林佳龍對芙娜薇贈送瑞典的「達拉木馬」表示感謝，他也分享關於木馬的小故事，由於瑞典伐木業發達，伐木工人進入森林工作常常一待就是半個月，由於思念孩子，便會將手上的木材雕刻成木馬，回家後再送給孩子，成為親子情感的連結。林佳龍表示，這份禮物是台灣與瑞典兩國友誼長存的象徵，期待持續和瑞典等理念相近國家攜手，強化全球民主陣營的韌性、推動多元領域的交流合作。