受惠AI躍進，科技業的工作機會炙手可熱，卻也有業者同步進行優離優退大換血，就有網友在社群平台發文詢問「給你300萬你願意被裁嗎？」，原po表示，自己在某一線外商，前陣子裁員有些部門被收掉了，400萬年薪大概可以領300萬資遣費，想問大家如果可以選擇的話，會想拿資遣費再找就好了，還是會想說，好不容易進一線外商不想被裁？

雖然有網友一針見血的回覆「你要先確定有的選耶……」，「被放到裁員名單後，你能選的只有優離領大禮包，或領勞基法資遣費」，但多數業內的網友卻正面看待優離退「留下來也不知道下一次什麼時候被裁員，一直會有不安的情緒，倒不如休息一兩個月找下一個工作」，也有網友認為整包領走最划算，「2023年被裁的，好多都回鍋了，根本賺一年有薪假」、「一定拿！去年敝司也是大裁員，只能說真香，那時還有跟主管爭取名額不過沒有被選中QQ」。

當然還有許多科技業的網友分享，這樣的人力調整根本就是常態，反而要把握機會，跳到更好的職缺，「正常人都會想被裁，裁那一個真的是非常大包，而且一線外商都年初砍年底徵，今年砍明年招」、「300萬一定走啊，又不怕找不到工作」、「三個月後找到新工作，年薪比前一份多30%，這就是我要的資遣」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，優離優退是企業在調整人力配置、生產效率的一種手段，但從整體科技產業的人力需求來觀察，有高達9成6的科技業在下半年仍然有徵才的計畫，目前1111人力銀行資料庫中有超過14萬筆科技業的工作機會數，是近年的高峰，再加上金融業、傳產製造業也面臨數位轉型，顯示高科技人才的需求仍然維持在高點。

曾仲葳分析，對員工來說，不要將公司推出的優離優退方案視為職涯的終結，反而要把握機會重新審視職涯規畫，不但可以藉此觀察產業趨勢，還能趁此機會轉戰更有前景的職務，目前科技島網站的「職缺百科」(https://www.technice.com.tw/techjob-wiki/)，內容蒐羅了科技業12大領域，包括電腦軟硬體、系統網管、資料科學、雲端技術、資訊安全、系統開發、電子通訊、光電光學、IC半導體、機械製程、維修品管、醫藥生技中，近百職缺選項，提供有意投入科技產業的求職者，進一步了解不同職務類別，與投身科技產業所需的職能，多方了解不同職務的專業職能與面試技巧，在面試前做好萬全準備。