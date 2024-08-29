全包式假期知名品牌Club Med瞄準旅人需求，祭出馬爾地夫雙島限時優惠，搶攻秋冬旅遊商機。（圖／Club Med）

即將迎來天氣舒爽的初秋，不少人開始規劃秋冬出遊行程，南半球海島國家舒適宜人的氣候成為不少旅客冬季避寒的口袋名單。全包式假期知名品牌Club Med瞄準旅人需求，祭出馬爾地夫雙島限時優惠，搶攻秋冬旅遊商機，包括11歲以下兒童食宿費用全免、12至17歲青少年食宿費用5折優惠，或是住5晚享2晚食宿免費的超狂優惠，每人最高現省近8萬。

8月31日前下訂Club Med卡尼島，6天4夜食宿假期每人最低37，900元起，可享11歲以下兒童食宿費用全免、12至17歲青少年食宿5折優惠。（圖／Club Med）

Club Med觀察4至17歲兒童與青少年旅客人數，相較去年同期成長300％，家庭客逐漸成為馬爾地夫重要客群。（圖／Club Med）

【8月底前預訂卡尼島 享兒童食宿全免優惠】

全球最大的全包式假期品牌Club Med注意到家庭客逐漸成為馬爾地夫重要客群，Club Med統計4至17歲兒童與青少年旅客，相較去年同期成長300％，顯見全包式假期一站式涵蓋交通、餐食與多元活動、兒童照護服務、預算掌握度高的服務，滿足家庭旅客需求，使Club Med馬爾地夫成為親子假期高人氣的度假村。

觀察到近幾年逐漸崛起的親子旅遊商機，Club Med馬爾地夫卡尼島祭出限時優惠搶商機，8月31日前下訂卡尼島，12月27日前出發，6天4夜食宿假期每人最低37,900元起，可享11歲以下兒童食宿費用全免、12至17歲青少年享食宿假期5折超值優惠。

Club Med全包式服務，為旅客規劃班機、當地機場接駁服務，大大降低繁雜的手續與規劃時間。島上有4到11歲兒童照顧服務，空中飛人、海上獨木舟以及各式主題派對等多元水陸體驗，並提供多國風味佳餚，讓家長們可以無負擔，帶著孩子輕鬆樂享海島假期。

Club Med芬尼芙全島皆為別墅房型，入住即能享受更大更隱私的度假空間。（圖／Club Med）

入住Club Med芬尼芙水上別墅享受專屬管家、日落香檳無限暢飲與漂浮早餐等高質感的客製化服務。（圖／Club Med）

【5晚水上別墅兩晚免費 每人最高現省近8萬】

「印度洋上的珍珠」馬爾地夫是許多人心中蜜月首選，今年下半年仍有不少婚宴需求。看好浪漫商機，Club Med芬尼芙別墅推出入住5晚，享2晚食宿免費的特惠，8月31日前下訂，12月27日前出發，住宿5晚即享2晚免費，入住落日水上別墅，每人最高省下近8萬。

Club Med芬尼芙全島皆為別墅房型，入住不僅能享受更大更隱私的度假空間，還有專屬管家、日落香檳無限暢飲與漂浮早餐等高質感的客製化服務；希望有跳島體驗的旅客，亦可搭乘快艇前往卡尼島，感受截然不同的度假氛圍。