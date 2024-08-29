一名30歲男子連續發燒5天，沒什麼鼻涕，但喉嚨和鼻腔後方非常疼痛，醫師為他做鼻咽內視鏡檢查，竟看到鼻腔後方的腺樣體都是膿，病人也嚇了一跳，經快篩證實是感染腺病毒，傳染途徑主要以接觸傳染以及飛沫傳染為主。

耳鼻喉科醫師李典憲在臉書粉專PO文表示，上述男子就醫時主訴輕微咳嗽，喉嚨和鼻腔後方非常疼痛，鼻涕不多，但用力擤出來會帶有血絲，他隨即安排鼻咽內視鏡檢查，看到男子鼻腔後方的腺樣體都是膿，男子看到也嚇一跳，因為除了膿，鼻咽黏膜都有點糜爛。

李典憲表示，會造成鼻咽部這麼厲害的感染，要想到會不會是腺病毒的感染，於是他隨即在男子鼻咽部做了腺病毒的快篩，快篩盤立馬顯示深深的2條線。

李典憲表示，腺病毒的傳染途徑主要以接觸傳染以及飛沫傳染為主，不只會感染小朋友，大人也會有被感染的風險，常見症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀，另也有可能會造成扁桃腺、腺樣體化膿或結膜炎等特殊症狀。若病毒感染到腸胃道，則會造成腹瀉、嘔吐類似腸胃炎的症狀。

李典憲表示，治療腺病毒就是症狀治療，沒有特殊藥物可以使用，平時勤洗手、出入人多公共場所配戴口罩，才能有效的預防感染。