求職面試不只考驗專業，還要考求職者的臨場反應、邏輯思考，近日一名博主「傑仔說職場」分享大陸一家知名企業面試時出了一題「12345679猜一動物」，結果全場沒人回答，面試官點名一位剛博士畢業的女子，她竟回答一句「王八」，讓面試官傻眼，對方則解釋，12345679少了8，王音同忘，所以是王八，也就是烏龜。

「傑仔說職場」近日發文，一家知名企業在找新員工，面試官看完求職者履歷後，跳過專業考題，直接出一題「12345679猜一動物，是什麼？」開放大家搶答，但求職者沒人吭聲，於是面試官點名一名女生，她緊張回「12345679猜一動物，是…是…」，一直沒講答案，結果當場被請出去。

「傑仔說職場」說，第2位是個大學生答題，他回答應該是老鼠（數），面試官沉默，又點了第3位，是剛拿到博士學位的關小姐，結果她開口就回「王八」，讓面試官臉色難看「面試這樣嚴肅的場合，你竟敢爆粗口，太無禮了。」關小姐則解釋，「我沒有無禮，我說的就是答案，12345679少了8，回答王八是因為『王』音同『忘』，1至9忘了8，所以答案是王八」，而王八是烏龜的俗稱。

「傑仔說職場」說，面試官聽完關小姐的解釋後馬上笑了，坦言剛剛聽到答案時確實被嚇到，但聽過解釋後，覺得她思考非常活躍，馬上宣布錄取她。