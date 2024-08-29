藝人許光漢本月20日低調入伍，預計服役1年，他為替代役基礎訓練第258梯次，先進入台中成功嶺營區的替代役訓練班接受21天訓練，軍旅生活成為眾人焦點，成功嶺稍早舉辦「役別甄選」，如今替代役別結果出爐，許光漢確定將到內政部社會役公益大使團（中興新村）服替代役。

成功嶺29日舉辦「役別甄選」，眾多役男中最受矚目的莫過於許光漢；他一早8點就與同袍準時在大會場上集合，準備依序抽出即將服役的單位，也跟其他人一樣坐著小板凳，在大太陽底下等待。這次開缺單位包括「移民署、僑委會、退輔會、衛福部、衛福部社家署、內政部」，排除家庭因素缺額，預計有7百多名役男參加此次役別徵選。

許光漢取得「EMT-1」初級救護技術員執照。（圖／中時資料照）

根據成功嶺相關單位表示，新兵入伍時有發放關於所有役別的相關資訊，可以依照個人專長填寫，再根據資格是否符合進行徵召，按照個人專長及意願進行選填，按程序會經過兩輪篩選，如今結果出爐，許光漢確定將到內政部社會役公益大使團（中興新村）服替代役。據悉，要進入該單位必須要有魔術、歌唱等演藝技能，開出的7個名額已全數額滿，許光漢便是其中一員，整團團員總計約有20人左右。

此外，主管單位透露他服役期間態度認真，短短幾天就取得「EMT-1」初級救護技術員執照，表現相當優異，據悉，待許光漢新訓結束，再進行1周專業訓練後，將前往內政部社會役公益大使團所在的南投中興新村駐點服役。

許光漢軍旅生活成為眾人焦點。（圖／中時資料照）

內政部役政署95年5月成立「替代役公益大使團」，錄取對象為有演藝專才的役男為主，以演出活潑生動的舞台劇，或用樂團及舞蹈方式，在全台社福機構、兒童之家以及老人安養中心等單位進行演出，以許光漢過往在演藝圈的經歷，相信在該單位服務絕對能將長才發揮的淋漓盡致。