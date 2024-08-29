輝達周三盤後公布第二季財報與第三季財測，財報數據優於市場預期，但財測不如市場最樂觀預測，加上輝達確實在生產新一代Blackwell晶片過程中遇到問題，使得市場信心受2大負面因素衝擊，盤後股價一度下殺逾8%，隨後收斂至挫低6%左右。

早在8月初，美媒率先披露，輝達Blackwell晶片出現設計問題，將延後出貨三個月甚至更長時間，大量出貨可能延到明年第一季等狀況，推升市場悲觀情緒。綜合外媒報導，周三，輝達證實過程中確實修改Blackwell的光罩設計，但目前已調整完成，預計第四季出貨貢獻營收，未調整計畫。

即使如此，黃仁勳對Blackwell晶片展現高度自信，多次強調Blackwell不僅僅是一顆GPU晶片，還是重要的AI基礎設施平台，可以全面帶動較低階的Hopper系列提升性能。黃仁勳喊話，當Blackwell晶片產能動起來之後能夠大量供應給客戶，有信心明年輝達也會取得相當輝煌的成績。

即使輝達並未延後Blackwell晶片的出貨時程，狀況也沒有先前外媒預測的那麼糟，但黃仁勳拒絕透露更多Blackwell貢獻財報的細節，此說法也未能讓市場滿意，擔憂仍存在。

另外，輝達預測第三季營收為325億美元，浮動範圍為正負2%，低於市場高標的379億美元，同樣被視為盤後股價下殺的原因之一。