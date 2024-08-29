全案共計查扣改造手槍2枝（含彈匣）、手槍子彈109顆、空包彈11顆、彈頭25顆、彈殼31顆、喇叭鉛彈1包、改造槍枝工具1批、槍枝零組件1批、第一級毒品海洛因1包、第二級毒品安非他命3包及毒品施用器具等物證。（中市警一分局提供／馮惠宜台中傳真）

共享汽車竟成為行動軍火庫！41歲羅姓嫌犯擁槍自重，為避免查緝日常租用共享自小客車代步，隨車攜帶改造手槍及改造槍械工具；中市警一分局接獲情緒後組專案小組偵辦，日前在彰化員林將羅嫌緝捕到案，訊後全案依法移送彰化地檢署偵辦。

中市警一分局接獲非法槍械情資指出，羅男擁槍自重，出入均隨身攜帶槍械，更不避諱提及自身具有改造槍枝技術，經初步過濾追查研判情資屬實，也發現羅男因案遭通緝中，隨即組成專案小組積極蒐證偵辦。

專案小組經過密集跟監蒐證掌握羅嫌涉案事證，於日前見時機成熟，在彰化縣員林市攔查羅嫌所駕駛共享自小客，過程中為避免其駕車衝撞，採2部偵防車前後緊密包夾方式攔停車輛。

羅嫌見無法駕車兔脫，竟頻頻伸手至駕駛座下方欲取出預藏槍枝頑強抵抗，幸專案小組人員機警迅速將羅嫌拉出車外逮捕到案，並當場於車輛駕駛座下方起獲子彈已上膛改造手槍1枝。

並於該車內查扣槍械、改造槍枝工具、毒品等不法證物，全案共計查扣改造手槍2枝（含彈匣）、手槍子彈109顆、空包彈11顆、彈頭25顆、彈殼31顆、喇叭鉛彈1包、改造槍枝工具1批、槍枝零組件1批、第一級毒品海洛因1包、第二級毒品安非他命3包及毒品施用器具等，均全數查扣偵辦。

警方調查也發現羅嫌自知因案遭通緝，日常均租用共享自小客車代步，以逃避警方查緝，隨車均攜帶改造手槍及改造槍械工具，全案警詢後依涉嫌《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

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★未經判決確定，應推定為無罪。