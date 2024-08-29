首架投入戰備的EA-37B，飛臨戴維斯-蒙森基地上空。 （取自DVIDS網站）

EA-37B擁有優異電戰戰力，將助美軍持續掌握「制電磁權」。（取自DVIDS網站）

軍聞網站「The Aviationist」28日報導，美國空軍空戰司令部（ACC）首架EA-37B電戰機，已投入戰備，未來將取代舊型EC-130電戰機，挾其強大電戰戰力，執行主動電子攻擊（EA）、通信干擾等任務，確保美空軍的「制電磁權」優勢。

取代EC-130 建構新世代戰力

美空軍空戰司令部23日在亞利桑那州戴維斯-蒙森基地，接收編號「19-5591」的EA-37B，並交由第55電戰大隊的第43電戰中隊操作。ACC將首度以EA-37B進行電戰任務規劃、人員訓練等戰備作業，逐步替換舊型的EC-130，建構起新世代電戰戰力。

EA-37B由灣流G550商務機改裝而來，最大特點是機身兩側安裝的大型天線陣列，以及加裝各型天線的加大機鼻；EA-37B電戰設備由貝宜系統公司（BAE）和L3哈里斯公司（L3Harris）提供，採開放式架構，可應威脅類型加以應對，具備優異作戰效能，可幫助美軍應對現今大國競爭局勢。

唯一長程全頻譜電戰干擾平臺

美國空軍2023年就接收用於測試的EC-37B電戰機，進行各項驗證工作，同年將其型號改為EA-37B，凸顯其執行電子攻擊作戰的特性與效能，同時也是美軍唯一的長程全頻譜電戰干擾平臺，可有效執行反敵方指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視、偵察、目獲（Counter-C5ISRT），並支援友軍執行對敵防空壓制（SEAD）等多種作戰任務。

第55電戰大隊將陸續裝備10架EA-37B，取代現有的14架EC-130，藉由EA-37B更優異的巡航速度、高度，以及航程和滯空時間，以約一半的操作成本，發揮更高的作戰能量和任務效能。