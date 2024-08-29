9月17日就是中秋節，蛋黃酥名店已出現購買人潮，除了陳耀訓、不二坊之外，台中人激推當地的「香格禮坊」，大讚皮薄、內餡綿密，吃起來不乾也不膩，就算連吃2顆也不用配茶，連不愛吃紅豆的網友都愛上。

一名女網友在Dcard發文詢問「台中哪家蛋黃酥好吃？」她說中秋節想買蛋黃酥送禮，但平常很少吃，不知道該買哪一家。

在地人紛紛留言提供意見，其中最多人推薦「香格禮坊」，「香格好吃，連不愛吃紅豆餡的我都愛爆」、「我從來不吃蛋黃酥，居然也覺得好吃。」

一名女網友曾在PTT發文表示，香格的蛋黃酥吃起來皮很薄、內餡綿密，整體柔軟、入口即化，而且不會很乾，連吃2顆也不用配茶。

也有網友推薦台中其他家蛋黃酥，「之前心中第一名是香格，最近吃到豐饌的覺得更耐吃」、「蛋黃家很好吃，而且又不貴」、「聯翔真的很好吃」。

香格禮坊在台中深耕30多年，Google評價上有4.5顆星好評，但目前官網已關閉中秋檔期訂購，有需求可至門市訂購，或打電話詢問，預計10月後恢復正常訂購。