台北市勞動力重建運用處為響應「運動之都」的施政理念，自4月起舉辦庇護工場與社會企業「減重大作戰」，總計約260餘人、38組身障團隊參與，截至7月底已累積減重達489公斤；宣誓口號影片海選則有18支影片參賽競爭，並獲得6萬8千餘票支持。

勞動局長高寶華表示，今年起將庇護工場及社會企業促進職場健康訂為重要政策目標，此次透過「減重大作戰」活動，不僅喚起身心障礙朋友健康意識與熱情，更引領其自主運動，並養成規律的運動習慣，從而提升工作表現、穩定就業，未來也希望能讓更多族群重視健康，提升活力。

重建處長陳昆鴻說，庇護工場及社會企業「減重大作戰」宣誓口號影片海選活動，不僅激勵身心障礙工作者維持身心健康，更可作為本市持續推動健康促進之楷模，並指出上個月頒獎典禮，他也前往現場頒獎，感謝身心障礙工作者積極參與活動，並製作出如此用心的影片。

重建處補充，宣誓口號影片第一名為捷運南港展覽館庇護工場「減肥宣誓影片」獲1萬6千餘票；第二名伊果文創印刷庇護工場「巫明謙-師徒聯手減重組」；第三名陽光社會福利基金會「陽光減重大作戰」。此外，「減重大作戰」持續進行中，截至7月底參與者已累積減重達489公斤，仍不斷增加中，歡迎有興趣的民眾一同參與。