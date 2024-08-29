標榜「45分鐘照光」美白牙齒的的聖合光美學有限公司，因涉嫌違反醫師法而遭檢警搜索扣押，2間門市因此無預警歇業。該公司26日聲請破產，新北市消保官表示，若法院以裁定宣告破產，消費者除應儘快申報債權外，使用信用卡付費儲值的會員更可憑此新事證向銀行申請信用卡爭議款，消保官將全力協助消費者保障權益。

雙北聖合光牙齒美白店聲請破產，消保官籲消費者申報債權。（聖合光提供）

為保障消費者權益，新北市消保官立即對聖合光展開行政調查，無奈該公司8月26日發布律師函通知消費者將委請律師事務所向法院聲請破產。

消保官指出，聖合光涉嫌違反醫師法，新北地檢署於7月17日對該公司位於新北市新莊區及台北市信義區之兩間聖合光門市搜索，並將營業器具貼上封條，該公司於7月23日宣布暫停營業，引起眾多儲值會員不安。

新北市消保官即令聖合光公司於8月7日至新北市政府說明解決方案，並邀請北市政府消保官共同參與。聖合光表示，因電腦設備及檔案均遭新北地檢署扣押，無法計算會員未上課程比例以計算退款金額，願於新北地檢署發還電腦設備及會員資料後，計算殘值並退還消費者相關費用或等值商品，消保官建議聖合光向新北地檢署請求複製會員上課資料，或先行提存相當於退款之金額。

其後聖合光雖於8月14日應消保官要求遞狀至新北地檢署請求發還或複印會員資料，消保官也向新北地檢署表示希望偵辦檢察官能夠准許發還或複印資料，以便消費者辦理退款，然而聖合光於8月26日以律師函表示：「在無法繼續營業之情況下，本公司財務無以為繼，故對消費者未履行之課程等，未來亦無法繼續進行，為使各消費者權益受最大保障，特委請忠正法律事務所代為依法向法院聲請破產，期盼所有消費者權益都能公平受到保障。」

消保官表示，聖合光於律師函中請消費者於9月5日前提供姓名、地址及剩餘未消費金額予該公司，若法院裁定業者宣告破產，請消費者儘快於法院公告的規定期間內向破產管理人申報債權，可就破產財團受清償。

另一方面，業者聲請破產即代表無法繼續提供服務，建議9成以信用卡付費儲值的會員可檢具附件之律師函及自己保存或新北地檢署未來提供之上課紀錄，於業者停止提供服務之120日內向銀行申請信用卡爭議款，如通過申請即不會有損失，可更快速保障權益。