道奇隊29日舉行「大谷翔平與愛犬Decoy」，主角賽前才剛帶著愛犬一起開球，首打席就敲出陽春炮，本季第42轟助隊先馳得點。不過金鶯隊在2局上靠著安打、失誤一口氣攻下3分，3局上打完道奇暫時以1比3落後。

6月時道奇球團舉辦的大谷翔平搖頭娃娃日吸引53527名球迷進場，今天觀眾人數同樣驚人，大批球迷為了能獲得大谷翔平抱著愛犬的限量4萬名公仔早早到場排隊，就連道奇總教練羅伯茲也難進入球場。

大谷翔平今天擔任開路先鋒、指定打擊，開賽前他先跟Decoy完成開球，他下指令先讓Decoy在投手丘等待，最後Decoy叼著球跑向本壘，大谷翔平也給予零食獎勵。

而大谷翔平在首打席面對金鶯隊先發投手柏恩斯（Corbin Burnes），在球數2好1壞時鎖定87.4哩的滑球，撈出中右外野陽春炮，本季第42轟出爐，暫居國聯全壘打王位置，繼續朝著單季「50轟、50盜」里程碑邁進。