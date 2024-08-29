台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，昨（28）日兵分48路搜索威京集團等處。據悉，檢廉原已發出傳票要求威京集團主席沈慶京9月5日到案說明，但台北市議員應曉薇27日晚突然欲從清泉崗機場出境，趕緊派員將她提拘到案。據了解，辧案人員清查相關金流，發現沈慶京透過管道先後匯了4500萬元賄款給應曉薇，應再向前台北市長柯文哲遊說要求放寬京華城容積率。

據了解，檢廉偵辦此案3個多月來多次傳訊都委會委員，及清查相關金流，大致已鞏固案情，因此日前發出傳票，要求沈慶京9月5日到案說明。

不過，檢廉前天卻接獲通報，指應曉薇出現在桃園國際機場，準備出境去香港。據了解，應獲知被境管後即離去，但她卻未返家，竟改轉往台中清泉崗機場，打算準備由該處出境，廉政署緊急派員趕往將她攔下，認為她有逃亡事實，將她拘提到案。

據了解，辧案人員清查相關金流，發現沈慶京透過管道先後匯了4500萬元賄款給應曉薇，應再向前台北市長柯文哲遊說要求放寬京華城容積率，因為應、沈間有明顯不法對價關係，兩人行為已涉犯貪污治罪條例中的行收賄罪嫌。

辦案人員查出，2020年間沈慶京找上應曉薇，請她利用其市議員職權協助向市府遊說及施壓放寬京華城容積率，時任台北市長柯文哲於2020年3月10日首次與應曉薇舉行「便當會」，京華城同年3月17日也向市長室陳情希望容積率達560％，柯文哲同年3月19日交辦都市發展局處理。

應曉薇針對京華城案，除了與柯文哲開「便當會」外，還為此召開多次「協調會」，檢廉清查金流時發現，在「便當會」及「協調會」這段期間，威京集團旗下子公司即有多筆款項流入應曉薇所屬的相關協會帳戶。之後，應曉薇會指示助理吳順民分多次將現金提領出來，再存入應的男友王尊侃帳戶中。

據悉，應、沈兩人昨均指此筆款項並無對價關係，應的男友王尊侃強調僅是借用帳戶供存入款項，其餘不知情，應的助理則推稱，是依應的指示做事，但檢察官認為他們說法均避重就輕，決定向法院聲請羈押禁見。

由於雙方可疑賄款的異常金流高逾數千萬元，檢廉研判應女不可能獨吞龐大款項，懷疑她是「白手套」，不排除另有柯市府官員涉貪，檢廉已列為下階段偵查重點，將發動後續偵查行動。

★未經判決確定，應推定為無罪。