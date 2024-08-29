巴黎帕運在當地時間8月28日晚間舉行開幕式，11天賽事正式開始，中華隊此次有13位選手出征，在台灣代表團進場時，法國電視台轉播主持人也再次特別介紹「旗幟上是中華台北，但就是台灣」。

與巴黎奧運開幕式一樣，巴黎帕運也是舉行戶外開幕式，選手們晚間8點從凱旋門出發，行經有世界最美大道之稱的香榭麗舍大道，走向開幕式場地協和廣場（Place de la Concorde），遠方可見閃閃著紅光的艾菲爾鐵塔。

巴黎帕運在法國當地時間28日舉行開幕式。（圖／路透）

據中央社報導，中華代表團以TPE為代碼，名列第150個進場的國家，由田徑標槍女將劉雅婷與代表團年紀最輕、未滿18歲的桌球新星陳柏諺擔任掌旗官，進場時場邊響起不少的歡呼聲。此次帕運開幕式仍是由法國電視2台（France 2）負責全程轉播，當中華台北隊進場時，主持人也特別介紹說，「這要花點時間解釋一下，他們的旗幟是中華台北，但就是台灣。不過參與體育活動時，就會以『中華台北』稱呼，如之前的奧運和現在的帕運」。

巴黎帕運在法國當地時間28日舉行開幕式，中華隊由劉雅婷、陳柏諺掌旗進場。（教育部體育署提供）

巴黎帕運在法國當地時間28日舉行開幕式。（圖／路透）

巴黎帕運在法國當地時間28日舉行開幕式，中華隊由劉雅婷、陳柏諺掌旗進場。（教育部體育署提供）

本屆巴黎帕運中華隊共有13名選手出征，參與7個種類項目，杭州亞帕運跆拳道58公斤級金牌得主蕭翔文，開賽首日就將迎來生涯帕運首戰，獎牌今日就將出爐，有望為中華隊打下首金。另在帕拉羽球賽事，女雙組合胡光秋、楊伊宸，以及男單選手方振宇也將出賽，女單項目則有蔡奕琳、胡光秋出戰。本屆最年長的射箭選手、65歲的曾隆煇今也將展開男子反曲弓個人公開級的資格賽。