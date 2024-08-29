今年9月西洋流行天王火星人布魯諾Bruno Mars、台灣超級男團Energy等國內外天團、歌手將在高雄接力開唱，高市府搶先公布演唱會首波好康優惠。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

今年9月西洋流行天王火星人布魯諾Bruno Mars、台灣超級男團Energy等國內外天團、歌手將在高雄接力開唱，高市府搶先公布演唱會首波好康優惠，經發局串聯商圈夜市祭出「火星級」優惠，除有面額50元商圈夜市優惠券與50點一卡通綠點，還推出最新打卡任務「登陸火星、大港16蹲」，民眾完成任務即可獲得精美小禮並抽獎。

今年9月西洋流行天王火星人布魯諾Bruno Mars、台灣超級男團Energy等國內外天團、歌手將在高雄接力開唱，高市府搶先公布演唱會首波好康優惠。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

今年9月西洋流行天王火星人布魯諾Bruno Mars、台灣超級男團Energy等國內外天團、歌手將在高雄接力開唱，高市府搶先公布演唱會首波好康優惠。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府經發局表示，為了讓歌迷一抵達高雄就能享受最High的演唱會體驗，這次特別在左營高鐵捷運站設置「高雄演唱會粉絲福利站」，歌迷不僅可兌換商圈夜市優惠券、一卡通綠點券，更可以體驗演唱會打卡任務「登陸火星 大港16蹲」，歌迷只要在打卡牆前完成火星人Dress Code或挑戰Energy十六蹲，就能獲贈精美小禮，並參百項好禮抽獎活動。

今年9月西洋流行天王火星人布魯諾Bruno Mars、台灣超級男團Energy等國內外天團、歌手將在高雄接力開唱，高市府搶先公布演唱會首波好康優惠。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

經發局長廖泰翔指出，歌迷只要到左營高鐵站、美麗島站、巨蛋站、高雄車站、三多商圈站、鹽埕埔站等6處捷運站可憑指定演唱會門票兌換面額50元商圈夜市優惠券與50點一卡通綠點，價值總共100元，可在高雄市47處商圈夜市消費，此次高市府也特別為火星人演唱會設計限量的專屬票面，歡迎歌迷來高雄聽演唱會時多使用綠點搭乘高雄大眾運輸，支持環保減碳的綠色運具。