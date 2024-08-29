新北市三重區台1線高架橋，20日發生聯結車載送大型鋼樑翻覆，撞毀隔音護欄的意外，市府日前公告，在修復工程期間，禁止20噸以上大型車輛行駛，不過仍有駕駛貪圖方便，不理會禁行公告，遭到警方取締開罰，被處以900至1800元罰鍰。

受到該起事故影響，台1線三重往北市忠孝橋方向隔音護欄遭撞毀長達約15公尺，橋樑結構也受到損壞，市府評估修復工程需要2個月時間，為了行車以及橋樑修復工程安全，市府交通局日前公告，作業期間往北市方向禁行砂石車、貨櫃車及拖板車等20噸以上大型車輛。

警方補充，三重轄內共有8座聯外橋樑，連接台北市、板橋、新莊、蘆洲、五股等區域，這些路段常有大貨車、砂石車、聯結車等大型車輛行駛，部分大型車輛「不依規定行駛」、「超載」、「滲漏」、「行駛管制區」等交通違規，不僅造成道路、橋梁受損，也因載運過重、滲漏汙染路面等情形，直接影響行車安全，因此台1線修復期間禁止20噸以上大型車輛。

針對修復工程期間的大車禁行公告，警方也針對不依公告管制通行的大型車輛加強違規取締，27日即有2部大型車輛貪圖方便，駛入管制道路，遭警方攔停並開單舉發，警方強調，執法目的不在開單，而是希望遏止違規與事故，呼籲駕駛應遵守道路交通規範。

三重警分局長黃國政表示，為因應台1線橋樑施工期間用路人行車安全及減少大型車肇事案件發生，警方將嚴加取締違規駛入管制區之大型車輛，同時呼籲運輸業者及大型車輛駕駛，應確實遵守管制規定，如有違規駛入管制路段將依據道路交通管理處罰條例製單舉發，處以900至1800元罰鍰。