「台大五姬」之一的38歲資工彌（余函彌、Bonnie），從演藝圈成功轉型當服飾品牌老闆，但近期網路頻傳負面風聲，昨晚她先PO文否認，今（29日）上午突發出不自殺聲明，震驚外界。

余函彌一早在threads發出不自殺聲明，強調本人樂觀、開朗且身體健康，不酗酒亦不吸毒，絕不可能做出任何看似輕生的行為。同時，余函彌也不會跟不明人士起衝突，會盡可能保護人身安全，「若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝。」

余函彌發不自殺聲明。（圖／threads@bonnieyuxx）

聲明曝光後，網友才意識到事情的嚴重性，紛紛留言關心：「感覺比8級強颱還嚴重」、「是收到恐嚇威脅嗎」、「有人能解釋這是哪一齣嗎」，但也有人質疑：「不自殺聲明沒有法律效力，發心安的嗎？」

余函彌。（圖／IG@bonnieyuxx）

余函彌昨晚回應網路傳言，強調服飾品牌「絕對沒有要收起來，而是正在為接下來全新升級的企劃在做準備，一定會帶給大家驚喜！」她表示，當初創立品牌時，是實現對夢想的堅持，但過程中經歷了太多、太多的壓迫與委屈。她承諾會在適當的時機點說出相關的細節，盼望外界給予一些時間。如今，余函彌發布不自殺聲明，讓事件越來越撲朔迷離。

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