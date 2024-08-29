基隆地檢署昨（28日）日偵結大日開發有限公司行賄市府官員案件，並將相關被告提起公訴。基市府交通處對此表示，該案為前市府林右昌時代發生，市府已將涉案人員賀員停職、陳員解除雇用契約。國民黨立委王鴻薇今（29日）痛批，弊案發生在前市長林右昌任內，林應出面道歉，且回顧罷樑案的原因，「若是罷樑團體繼續推動罷免，就是假罷免之名，行護航大日公司之實」。

王鴻薇今在國民黨「東岸商場弊案真相大白 林右昌任內貪腐，卸任還搞惡罷？」記者會中表示，基隆地檢署偵結大日開發有限公司針對信二停車場及東岸停車場行賄市府官員案件，將相關被告提起公訴，這些弊案曝光反應兩件事情，第一，發生在前市長林右昌任內，要不要出來道歉，林的前發言人竟然還要基隆市長謝國樑道歉，根本就是笑死人、丟臉，「民進黨怎麼可以丟臉到這種地步」；她要求林右昌出來面對，不要躲在前發言人的後面。

王鴻薇續指，第二，回顧罷樑案一開始的原因，就是因為謝國樑收回東岸停車場經營權，因為當時大日公司已涉嫌相關弊案且違規經營，而現在基隆市政府收回東岸停車場經營權，不論在行政訴訟或者刑事訴訟，基隆市府在法理上完全站得住腳，且謝市府在法律上已經4連勝，目前為止，不管在法院或財政部，NET公司都是敗訴，也就是代表當初罷樑的理由就已經完全不成立。

「請問這不是惡罷！什麼是惡罷？這完全是惡意罷免」王鴻薇也問罷樑團體，現在所有相關弊案、法理問題都清清楚楚，謝國樑捍衛市產有什麼不對？如果還要繼續推動罷免，就是「假罷免之名，行護航大日之實，這場罷免行動是在護航行賄案等弊端嗎？」