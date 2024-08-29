一名50多歲男子患有嚴重胃潰瘍，進一步了解飲食習慣才知道，原來他平常都不吃早餐，總是空腹喝黑咖啡搭配B群，且維持這樣的生活方式長達15年之久。營養師張語希就提醒，千萬不要空腹飲用黑咖啡或吃B群，長久下來恐不利於胃部健康，不可不慎。

張語希在《醫師好辣》節目中表示，B群通常會建議在飯後1小時內服用，原因在於它是輔酶的角色，能幫助食物消化吸收。特別是有些B群聞起來味道比較重的，若腸胃敏感者於飯前服用，較容易會出現胃脹氣、不舒服、想吐等感覺，這些都是臨床上她常遇到的症狀。

張語希接著說，然而，現在有些B群是以天然食物來源製成的，此類型在飯前吃就比較不會有不舒服的情況發生。但她仍建議，飯後吃還是最安全的。

另外，肝膽腸胃科醫師王威迪補充，通常這種人都是伴隨著生活比較緊張，可能是因為中午過於匆忙，所以都用咖啡來解決一餐，或者平常有愛吃辣的習慣。而這些因素都會加重胃酸的分泌，一旦壓力大、保護機制下降，就容易造成潰瘍產生。