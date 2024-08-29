基隆地檢署28日以賄賂等罪嫌起訴大日公司11人，藍營認為這是基隆市長罷免案失去正當性的又一鐵證。國民黨中央黨部29日上午召開記者會，痛批拆樑團體的罷免案是惡意罷免，並護航行賄案。對此，拆樑團體強調，這次的罷免案與大日案無關。

立法委員王鴻薇指出，基隆市政府在東岸商場相關爭議中，已在法律層面獲得四連勝。她也敬告罷免團體，若持續推動罷免，等若假罷免之名、行護航大日公司之實。並質疑罷團護航大日公司、賄賂案、弊端，甚至是護航透過逃漏稅以行賄的公司，對基隆市產上下其手。

對此，公民團體「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵表示，他們一向秉持尊重檢方調查，不管是誰執政，看見政府單位積極查弊，都是令民眾欣慰的事情。她指出，大日案與罷團對東岸商場的訴求沒有關聯性。

林茵茵認為，若謝市府尊崇依法行政，那為何2月1日可以在沒有法院強制執行命令的狀況下直接破門？甚至成為強盜案加害人？其次，大日案中有洩漏招標內容的部分，或許謝市長也應該調查，為何在東岸及基隆各地停車場多處標案的得標金額與底標完全相同，甚至有廠商在尚未得標前即可對外招募員工。

林茵茵強調，這些都是罷團提出的訴求，但半年過去卻遲遲無法得到回應，謝國樑市長也始終不願面對的內容。

林茵茵認為，謝國樑市府團隊在許多標案都有類似的問題，廠商未得標前就展現出得標的動作、得標廠商與謝家關係密切、不是世交就是家族企業廠商，這些都可謂圖利特定財團廠商涉嫌重大，由衷希望在東岸的案件上，針對以上訴求，謝市府也可以一如這起案件積極查弊，回應人民期待。