日本大分縣工業連合會訪台與台中金手獎協會交流 。圖/台中市政府提供

國際招商朝臺中企業積極招手，日本大分縣工業連合會古手川保正會長與大分縣商工觀光勞動部岩尾誠二審議監訪問團一行，27日在台中市政府經濟發展局長張峯源、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊陪同下，特地拜會台中代表性工商團體－台中金手獎得獎廠商協進會，由理事長白政忠率協會重要幹部與日方會面，會中日方分享大分縣各項投資誘因及環境特色，雙方交流熱絡。

經發局長張峯源表示，過去幾年在訪廠過程中，逐步了解到台中的精密機械產業實力為何能夠舉世聞名，不只因為單一企業的研發能量，更因為擁有完整的產業鏈，更是世界上最具彈性、高效率的產業聚落，在工具機整機廠與協力廠的完美配合之下，臺灣的工具機具有低成本的優勢，而且效率很高，交貨期只需日本、德國廠商的一半時間，是全球客戶最高CP值的選擇；現在，不僅加工精度不斷提升、產品更能因應客戶不同要求，橫跨一般零件加工、產業機械、3C電子業設備、汽車加工、精密製造甚至布局航太加工等範疇，包括上銀、台中精機、永進機械等巨頭，都逐步從傳統企業，將版圖延伸到全球事業，服務全球客戶市場。

張峯源補充，正是因為臺中強大的產業聚落支援，越來越多的企業願意在臺中深根投資，尤其是美光、台積電一光一電在臺中的加碼布局，牽動龐大供應鏈移入臺中，包括設備廠、檢測、氣體等大廠，如東京威力、台灣理研計器、巨菱精密等，蓬勃的投資帶動龐大的就業機會和訂單，同時也推升了臺中的經濟亮眼成績。

經發局補充，這次訪問團來自日本大分縣，位於日本南側九州地區，不僅地理位置優越、交通網絡便利，縣內還有鋼鐵、石油、化學、半導體、電氣、汽車、精密機械等眾多知名日本企業進駐，同時也是國外企業投資熱區，製造業產品出口量高居九州第二。會中日方介紹大分縣投資環境及外商投資支援措施向企業招手，經發局張局長也表示近期將前往日本東京、名古屋參訪新創場域及重大建設，期盼未來雙邊在半導體、機械、精密加工等產業方面，都能有更多經貿交流及合作的機會。