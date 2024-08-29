「第81屆威尼斯影展」台灣時間29日凌晨盛大開幕，今年評審團主席由法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）擔任，她率包括大陸女星章子怡等共9人評審團一同出席開幕紅毯。記者會上，她也吐露出自己對電影產業的擔憂，直呼「現在真的非常脆弱」，認為拍電影不僅僅是個人的努力，「是我們交付給全世界的東西，所以我擔心我們的世界是否仍能與人們產生連結，這就是為什麼威尼斯影展是必要的，所以我很高興能在這裡。」

本屆終身成就獎「榮譽金獅獎」則頒給《異形》74歲影后雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver），並由《異形2》和《阿凡達》導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）錄製影片獻上祝賀，她在受訪時提到「總有人問我為什麽要在影視作品中扮演女強人，我覺得這個問題很奇怪，因為我只是扮演女人，不過女人很堅強、不會放棄，知道為什麽嗎？ 因為我們不能放棄，必須這樣做」。同時被問到自己的表演對於女性賦權帶來了極大的影響，甚至是賀錦麗有望成為美國總統時，她激動到流淚說：「想到我的工作會對她的崛起產生任何影響，就讓我非常高興。」

伊莎貝雨蓓擔任評審團主席。（圖／達志影像）

雪歌妮薇佛獲得榮譽金獅獎。（圖／達志影像）

提姆波頓所執導的《陰間大法師 BEETLEJUICE》是本屆威尼斯影展開幕片。（圖／達志影像）

另外，本屆開幕片《陰間大法師 BEETLEJUICE》導演提姆波頓（Tim Burton）也率主演群米高基頓（Michael Keaton）、薇諾娜瑞德（Winona Ryder）、莫妮卡貝魯奇（Monica Bellucci）及珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）等出席，影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）也帶著即將在威尼斯影展率先首映的Apple TV＋驚悚懸疑影集《免責聲明》亮麗現身。第81屆威尼斯影展即日起至台灣時間9月8日凌晨舉行頒獎典禮。

影后凱特布蘭琪現身威尼斯影展。（圖／達志影像）