國民黨立委林沛祥。（林沛祥辦公室）

前交通部長李孟諺因婚外情而閃辭，外傳將由行政院發言人陳世凱接任交通部長，但陳世凱過去並無交通相關經驗，讓藍委批評是外行領導內行，國民黨立委林沛祥也諷刺，有闖紅燈經驗的台中市前交通局長，現任民進黨政策會執行長王義川，都比陳世凱還適合。

國民黨立委王鴻薇指出，陳世凱過去是台中市議員，離職後選輸兩次立委，此後都擔任「選舉幕僚」，他完全沒有交通背景，最多就是審過「台中市」交通預算，既無「行政」也無「交通」專業，可以擔任全國交通首長．已創藍綠執政首例，賴清德任用親信到了把國家發展與建設當兒戲。

王鴻薇批評，民進黨前瞻建設編列數千億經費，已經被譏是綁樁，114年前瞻建設預算是10年新高，交通建設約1,284.9 億元(占53.4％) 是最高，我不客氣的說，以陳世凱這種背景、經驗，讓他來「外行領導內行」，依照陳世凱唯一的專業「選舉」，未來將更淪為交通專業抛一邊，資源綁樁掛帥。

林沛祥指出，陳世凱如果真的當上部長，就是一次不合格的用人方式，陳的學經歷專長跟行政經驗上，都不夠資格當交通部長，尤其0403大地震後，花東交通急需恢復，且各方面交通議題百廢待興，需要有經驗交通部長，不是連外人看都覺得是免洗筷的部長。

林沛祥也替民進黨內其他人叫屈，陳世凱在台中市當議員的時候，時任的台中市交通局長是王義川，雖然王義川有闖紅燈、還有度量衡上的一些問題，但至少行政經驗還是比陳世凱夠。