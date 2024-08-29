台股ETF熱翻天，62檔台股ETF受益人來到951萬人、規模也來到2.52兆雙雙創新高，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。法人指出，9月除息的可望趕上第四季電子產品出口旺季，並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。

統計9月即將除息的共有14檔台股ETF，其中季配型的包括00919、00713、00918、00915、00921共5檔，月配型的包括00934、00929、00940、00939、00936、00946、00944、00943共8檔，加上00930雙月配1檔，投資人可多留意相關投資契機。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，00934追蹤台灣優選高股息指數，每年隨台股除息淡旺季，共調整2次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長，兼具股息收入、資本利得增長兩大效益。9月底即將進行成分股調整，可望趕上第四季電子產品出口旺季，並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。

展望後市，張圭慧認為，儘管近期大盤高檔震盪，惟台灣經濟基本面穩定復甦，7月景氣對策信號雖轉為黃紅燈，但主要是因凱米颱風影響部分生產及出貨遞延，觀察經濟領先指標持續上升，第四季邁入電子產品出口旺季，台股後市不看淡。投資人可採逢低買進策略，並透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握資本利得及股息收益的機會。

另外，全球面臨氣候變遷，各國政府為有效減少碳排量，透過碳定價機制、交易總量管制等措施。日前環境部部長彭啟明表示，台灣對於碳交易的總量管制，最快在2027研議完成，2028年實施。永豐投信指出，隨著全球淨零碳排、減碳趨勢與政府政策支持之下，在投資標的選擇上，更應該順應主流趨勢及政策，可參考有碳排篩選因子的低碳相關ETF布局。

永豐ESG低碳高息ETF（00930）經理人林永祥指出，隨著碳排議題的重要性與日俱增，碳排量的多寡將會影響到企業的獲利能力，低碳排的企業，因為遭徵收的碳稅較少，付出的碳稅成本就低於高碳排的企業，若以相同獲利情況來看，就更具有競爭優勢，就很有可能進一步影響到企業股價表現。

至於00919在8月底即將公告第6次配息相關訊息，前五次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，而且也已經連續5次預估年化配息率逾10％，第6次是否將維持高配息，成為市場注目焦點也吸引了存股族提前卡位。

群益投信表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，除了觀察配息率外，填息以及報酬表現等，也都是重要的考量指標，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率34％，因此不看淡台股後市表現。不過，台股ETF的成分股選股邏輯很重要，一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利（EPS）持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，也不用過度擔心股價修正風險。