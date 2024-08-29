巴黎帕運在法國當地28日舉行開幕式，選手克服自身狀況，迫不及待與各國好手較勁。正妹射箭選手崔西奧托（Tracy Otto）2019年受到前男友的施暴與性侵，歷經癱瘓，但她沒有放棄自己，因緣際會之下，接觸了射箭，在射箭領域找到人生新方向，再一次露出燦爛笑容。

BBC、Axios等報導，崔西奧托得知自己要去參加巴黎帕運時，感到非常驚訝。她入選美國射箭隊，在2024年巴黎帕運上，她將與搭檔塔班斯基（Jason Tabansky）將一起參加混合團體賽以及W1公開個人賽的資格賽。

崔西奧托2019年因為前男友施暴，決心分手，把前男友趕出家門，自家門鎖全數換掉，也認識新的對象。沒想到，分手才一個月左右，前男友持氣槍、刀、手銬闖進她家，當時她和新對象正在家中睡覺。崔西奧托透露，「（前男友）當時說，他要殺了我們」。

前男友揍了崔西奧托好幾下，接著持氣槍朝她的新對象臉部開了2槍、從背後捅了一刀，然後射中崔西奧托左眼、刺傷她的頸部，施以性侵。在這一切結束之後，前男友自行報案後落網，後來他在2023年被判關40年。

這一晚發生的事讓崔西奧托人生出現極大轉變，她胸部以下癱瘓，必須坐輪椅，左眼也失明，身體再也無法出汗，成功活下來的她，也必須重新學習認識自己的身體。對大多數人來說，在經歷如此痛苦的事情之後，嘗試回到日常生活就足夠了，但崔西奧托以前是一名有抱負的健身模特，她想重新活躍起來。

在2021年3月，崔西奧托一時興起嘗試射箭，第一次射箭就命中目標，也從此深陷射箭的魅力之中，於是她有了更遠大的抱負，想參加帕運會，因此她更加勤勉的練習、參加國內比賽，她也坦承說：「我一直想對這個世界產生影響，成為一盞燈。有如此多的黑暗和仇恨，我沒有理由不談論，並為了像我這樣受到傷害的人樹立榜樣。」

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