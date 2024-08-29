41歲林依晨出道多年，不僅外型亮眼、演技精湛，近乎未傳出過緋聞，因此被稱作是「零負評女神」。不過近日她在大陸節目《心動的信號第7季》中因脫口：「我是成都人」，遭到諷刺形象翻車。但其實林依晨曾經坦言，不希望被冠上「零負評」這個封號。

林依晨本人曾在雜誌專訪時透露，在某次粉絲同樂會宣傳物的標題，她特別將「零負評」拿掉。她解釋「感覺是時候把這個頭銜拿掉了，即使是新的標籤也好，應該要來點不同的才好」。

隨後，她直言，自己多少也會有叛逆的一面，畢竟人本來就沒有全然的好與壞，且對於好人及壞人的定義，都是其他人所給予的。此外，她也提到，在面對低潮時，也可以看到不同的風景，並從中獲取養分，「對我來說，所有的眼前的情況，永遠都不會是負或零」。

林依晨曾坦言想拿掉「零負評」標籤。（圖／中時資料照）

其實林依晨在節目上脫口「我是成都人」後，許多大陸網友感到訝異「第一次知道她祖籍成都」、「原來姊姊是成都妹呀」、「聽口音感覺很親切啊」。至於台灣有部分網友不認同，氣得出征她的社群平台，連維基百科都被改為「林依晨出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」。