高雄市前鎮漁港一艘漁船傳出有人不明原因昏倒，倒臥船艙內部，消防局於今（29）日上午10時23分獲報，出動5車12人前往救援，協助將人送醫，但55歲李姓男子救出時已無生命跡象，確切狀況待進一步釐清。

初步了解，李男為船公司經理，根據2名目擊者表示，當時見到李姓男子下去船艙工作，下去後發現船艙內空氣不流通，溫度甚高，準備爬起來時不慎失足跌落船艙內。

人救出時已無生命跡象，現場急救後送阮綜合醫院搶救中，警方通知鑑識小組到場採證，通知目擊者製作筆錄，確切原因待進一步調查釐清。