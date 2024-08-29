中秋佳節將至，全台貨運物流進入備戰狀態，準備迎接中秋物流大檔。Lalamove 台灣總經理丁彥宇29日分享中秋物流三大觀察，將全力支援企業商家、終端用戶的中秋貨運需求，其中糕餅、乾貨商家提早一至兩個月動員，商品入倉、門市鋪貨需求率先成長 。

首先，中秋節前一至二個月為消費者選購中秋相關禮品的關鍵時間，烘焙糕點、乾貨禮盒業者率先開始安排物流協助入倉貨品，即時鋪貨至各大經銷通路、百貨櫃點的需求也更加密集，Lalamove支援多元車型、專件專送，加上Lalamove以里程計費，非以件計價且無最低出貨量限制，適合多點配送，兼具運能效率最大化與資源彈性分配的特性，更能配合企業商家的貨運需求。

中秋節前3週開始進入中秋節送禮旺季，許多物流業者不及應對大量宅配需求，將暫停指定時段送達服務或常溫宅配預約服務，造成民眾送禮延遲、心意打折。Lalamove為維持24小時隨叫隨送的服務品質，透過尖峰時段單單加成、每週推出任務獎勵等，促動平台司機夥伴積極投入中秋物流行列，提前擴充中秋運能。

民眾慶祝中秋節的形式越趨多元，除了最受歡迎的烤肉、吃月餅外，許多怕麻煩的消費者更傾向選購速食、鍋物、飲料等聚餐必備美食，邀請親朋好友團聚享用；重視養生的民眾更可能捨棄烤肉活動，選擇採購食材在家自行下廚，也因此帶動聚餐佳餚、派對飲品、生鮮肉品、水果蔬菜等食品運送需求，在中秋節前1至2週顯著提升。

Lalamove 祭出中秋專屬優惠，即日起至9月6日止，不論新舊用戶均可於Lalamove APP完成簽到活動，可領取指定車型最高8折優惠券，各車型每人限領一次，數量有限，領完為止。不論是美食佳餚還是中秋賀禮，Lalamove都能一鍵下單、隨叫隨送。

沒搶到限量優惠券也沒關係，9月30日以前輸入優惠碼「LAMOON」，也可享指定車型88折優惠。針對不喜歡滿手硬幣鈔票付款的消費者，Lalamove APP支援儲值功能，即日起至9月2日前，首次儲值290元送總價值200元即時貨運優惠券，單筆儲值2,900元更享等值回饋，可將總價值2,900元即時貨運優惠券一次帶走。