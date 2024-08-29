《2024台灣米其林指南》日前揭曉，公布台北、台中、台南及高雄4大城市的星級餐廳、綠星餐廳及最佳服務等特別獎；台中「元紀」餐廳榮獲米其林一星引起許多討論，因為該餐廳還在試營運，9月1日才正式營業，一票網友驚呆「試營運就摘星，開幕認真做還得了。」

典禮一開始頒發侍酒師大獎，由元紀餐廳的曾雅慧拿下，成為史上第一位女性侍酒師；接著頒發米其林一星新進餐廳，元紀也順利上榜。

事實上，元紀台灣菜今年4月開始試營運，吸引老饕前往嘗鮮，官方日前才在臉書宣布，9月1日正式營運，表示菜單部分項目將調整，並公告體驗套餐價格2380元＋10％。

對於還沒正式營運就摘星，許多網友笑說「試營運就榮獲米其林一星，開幕後認真做還得了」、「米其林真的看看就好」；也有老饕表示，開門接客就算開幕了，「正式營運日期是自己挑的，在這之前都叫試營運。」

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