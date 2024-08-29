基隆市政府致力為年輕人創造更豐富的學習與成長機會，特別與故事工廠首次合作，發展專屬基隆的藝術教育推廣，並於昨（28）日在信義國小舉辦《2024基隆星光大道青少年表演教室》結業式暨成果發表會。藝人安心亞與政策大使楊寶楨都出席勉勵學員，一同分享投入表演的喜悅，讓課程圓滿落幕。

基隆市政府與故事工廠合作，發展專屬基隆的藝術教育推廣，昨日在信義國小舉辦《2024基隆星光大道青少年表演教室》結業式暨成果發表會。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府與故事工廠合作，發展專屬基隆的藝術教育推廣，昨日在信義國小舉辦《2024基隆星光大道青少年表演教室》結業式暨成果發表會。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處表示，結業式除了教育處副處長徐嬿立制現場向所有參與的學員們表示熱烈的祝賀外，明星導師安心亞也勉勵學員在這6天中付出的努力與堅持。

基隆市政府與故事工廠合作，昨日在信義國小舉辦《2024基隆星光大道青少年表演教室》結業式暨成果發表會。藝人安心亞出席勉勵學員。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處指出，像是來自基隆市信義國中的黃群盛同學在經過感官、肢體、情緒開發，以及表達訓練等課程洗禮後，從一開始靦腆害羞放不開的模樣，脫胎換骨成為一位願意站上舞台展現自己RAP實力的表演者，也是透過課程的學習學會在日常生活中換個角度，以角色的視角來看待世界，從而獲得新的體驗和洞見。

徐嬿立表示，基隆市政府一直以來都十分重視青年發展，關切每一位年輕人的成長與未來，這次的戲劇表演課程不僅豐富了學員們的知識和技能，更激發了他們無盡的創意與熱情，展現了青春的無限可能。

徐嬿立強調，希望學員們能將這段寶貴的經歷帶回各自的校園，與同學們分享這些創意與靈感，並在未來的生活中將所學應用到實務，為基隆市的藝術文化增添一抹鮮艷的色彩，並期待未來能有更多優秀的青年人才，成就基隆市的繁榮與發展的力量。

基隆市政府與故事工廠昨日在信義國小舉辦《2024基隆星光大道青少年表演教室》結業式暨成果發表會。藝人安心亞（右三）與政策大使楊寶楨（左三）都出席分享喜悅。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

楊寶楨表示，看見孩子們的成果表演覺得很感動也很驚喜，劇本非常有創意，角色的刻畫也很鮮明，彼此的互動很自然，讓觀眾目不轉睛、期待劇情的發展。

楊寶楨也感謝故事工廠和明星講師與基隆市政府合作，帶來這麼棒的劇場人才訓練課程，讓學員們在青少年時期就可以學習肢體表達、挖掘情緒以及團隊合作；期待他們帶著這些寶貴的經驗，持續在各自的道路和領域中發光發亮。