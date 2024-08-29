前交通部長李孟諺日前因婚外情爆料請辭，目前由政務次長陳彥伯代理部長，而交通部長職位將由行政院發言人陳世凱接任，另行政院發言人則由副發言人謝子涵暫代。對此，行政院長卓榮泰今正式宣布人事，他表示，總統跟他認為陳世凱是窮政治學習領域可擔負工作的人，且部會重要的是知人善用，對業務的高效能管理，陳有足夠能力和準備可以因應交通部非常多業務。

卓榮泰於行政院院會後記者會表示，過去100天以來，他在行政院工作跟發言人關係最為密切，走過每個地方、看過每個現場，主持過每場會議，有很多跟媒體先進、國人報告內容事先準備工作都是發言人、新傳處同仁，尤其去到花蓮、凱米颱風後等現場會勘。

卓榮泰說，陳世凱與他一起參與會議主持、參與內容，了解目前遇到種種問題，雖然遺憾的是李前部長因個人因素無法留在團隊，但學習到其在交通專業、內容投入、問題的解決方向，他在100天來觀察陳世凱在種種工作對他的協助，以及準備資料上和對問題的了解，總統跟他都認為陳世凱是窮他的政治學習領域上，可擔負工作的人。

卓榮泰強調，陳世凱過去在台中市議會，對地方交通學習了解，除了有政治專長，還有企業管理學習精神，部會重要的是知人善用，對業務都高效能管理，有足夠能力和準備可以因應交通部非常多業務，況且520後，交通部次長和常任文官都發揮高度專業技術。

卓榮泰說，他認為，由陳世凱帶領服務熱忱團隊適當且深具信心，且以過去100天媒體對陳世凱了解，有他看不到的地方，很多業務的說明，陳世凱都會接受媒體的詢問，這樣的服務熱忱延續到新工作的表現，希望新工作上任後，陳世凱能更深入了解交通部所轄業務和單位，對內得到支持，對外順利推動業務，擔負起內閣團隊的交通施政目標。

據悉，陳世凱是前兩日獲徵詢，昨日決定承擔重任，但消息很快走漏，與原先預計公告時間有落差，因此昨日沒有直接證實。陳世凱表示，若流程順利，他將在下周一接任，接任部長後，他會尊重專業、非常快速用心學習、用心管理各部會相關業務。

李孟諺下台後，由最資深次長陳彥伯擔任代理部長，28日深夜傳出新任部長人選為今年47歲的陳世凱，陳於2010年首次參選台中市議員即當選，且連任3屆。外傳陳世凱為賴清德總統與卓榮泰相當信任的人選，2人已拍板陳世凱來「救火」，接棒交通部長。