民眾黨主席柯文哲花4300萬選舉補助款購置商辦，引發爭議。民眾黨昨日一共召開三場會議，據多名與會人士證實，柯多次在會上表明，商辦除給民眾黨使用，也盼將商辦信託，供公益團體免費借用；不過時任競總副總幹事陳智菡今（29）日表示，沒有這樣的事請，商辦原本就是為了民眾黨發展而購置。

民眾黨昨召開中央委員會議、前幹部會議，以及晚間的幹部擴大會議。出席前幹部會議的謝立功昨晚接受本報訪問時，透露大家都覺得購置商辦或許在法律上面沒有問題，可是在觀感、政治判斷上不妥。

謝立功昨表示，他當時就向柯文哲表明，商辦除了給黨內使用，也可以作為公益使用。他認為，柯文哲今或朝公益角度進行調整。

民眾黨中央委員馮啟彥今接受媒體訪問時，也指出柯文哲昨晚在擴大會議上，主動說希望能把房子信託，給民眾黨或公益團體免費借用，也就是不再只是柯文哲個人的房產。

馮啟彥說，柯文哲最早購置商辦的出發點也是這樣，只是大家覺得房地產掛在柯文哲名下，引發社會觀感不佳。所以柯文哲表明，出發點良好，可能做法不夠細緻，補救方法就是信託，跟柯一開始的出發點也是一模一樣，只是改個方式用信託而已。

針對商辦是否交付信託，陳智菡則說「沒有這樣的事請」，商辦原本就是為了民眾黨發展而購置，所以使用也都是給民眾黨。至於外界提出的做法，還有很多法律程序要處理，所以都還在研議當中。