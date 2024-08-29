新北市小內閣異動頻繁，短短約3個月時間，已有四波首長調整。新北市府28日發布最新人事資訊，經濟發展局長、工務局長及農業局長，分別由現任副局長盛筱蓉、馮兆麟與諶錫輝接任，人事命令9月1日生效。對此，新北市長侯友宜今（29）日出席國際青年氣候行動論壇時說明，在一定時間內，市府會做全盤適才適所的調整，讓每個人發揮所長。

近期，新北市局處首長頻頻異動，農業局長李玟6月24日轉任外交部參事，水利局長宋德仁、消防局長李清安、勞工局長陳瑞嘉、經濟發展局長何怡明改調參事兼代局長，研究發展考核委員會主委林豐裕則調技監兼代主委；宋德仁、陳瑞嘉、林豐裕8月1日又調整回任局處首長，李清安則專任參事，由消防局副局長陳崇岳升任局長。

關於小內閣異動，侯友宜說明，在一定的時間裡，市府會做適才適所的調整，每一個人都能夠發揮所長，一棒接一棒，讓團隊不斷精進往前走，也讓大家更具凝聚力，帶動新北市未來的願景。

對於未來新北市長選戰，侯友宜表示，非常歡迎任何願意為新北市來服務的優秀的人才來接棒，大家一起共同面對、共同努力。

媒體問及明年國民黨黨主席改選，侯友宜說，大家都是為這塊土地盡心盡力，能夠為國家人民能夠多做事，彼此團結在一起，共同肩負起所有的責任。